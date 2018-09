È la notizia che tutti i fan degli Articolo 31 aspettavano: rivedere insieme sullo stesso palco J-Ax e Dj Jad sarà finalmente possibile a quindici anni dall’ultimo progetto a due. La news arriva direttamente dai social di Ax, che a un mese dalle cinque date celebrative al Fabrique di Milano per i suoi 25 anni di carriera musicale ha pubblicato un post insieme al collega.

Per una parte del concerto, dunque, per tutte le cinque date, Dj Jad affiancherà J-Ax interpretando dal vivo i brani degli Articolo 31 che hanno fatto la storia del panorama musicale italiano degli anni ‘90.

Ecco le date del live show J-Ax 25 – Live:

Lunedì 15 ottobre 2018

Martedì 16 ottobre 2018

Mercoledì 17 ottobre 2018

Domenica 21 ottobre 2018

Lunedì 22 ottobre 2018

I biglietti sono disponibili su ticketone.it e in tutti i punti vendita Ticketone e le rivendite autorizzate. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.