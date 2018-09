House of Fans Live: lo speciale dedicato a Emma su MTV Music il 13 settembre

Dopo la messa in onda su MTV di MTV House of Fans: Emma, il docu-reality che ha raccontato il rapporto speciale tra Emma e i suoi fan che si sono sfidati e messi in gioco per vincere un live della loro artista del cuore nel proprio salotto di casa, i canali di Viacom Italia hanno un’altra sorpresa in serbo per gli ammiratori della cantante.

Lo speciale House of Fans Live: Emma con la performance completa di Emma nel salotto del vincitore, infatti, va in onda in anteprima assoluta giovedì 13 settembre alle 21.00 su MTV Music (canale 704 di Sky) mentre sabato 15 settembre alle 15.00 va, invece, in onda su VH1 (canale 67 del dtt) seguito, alle 15.30, dalla rotazione musicale Best of Emma con i migliori video dell’artista.

