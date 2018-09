[CS] Dopo aver conquistato le radio e le classifiche australiane dove è stabile alla #1 posizione, Dean Lewis sbarca in Italia con il suo singolo Be Alright, brano inedito disponibile per la programmazione radiofonica da venerdì 14 settembre e già in tutti gli store digitali. Il brano è accompagnato da un video ufficiale che ha già superato quota 3 milioni di views.

Niente è più sconvolgente di un tradimento, un sentimento che Dean Lewis cattura perfettamente in Be Alright. La canzone è una ballata onesta e commovente che consente a chi la ascolta di immedesimarsi completamente.Trattando con sincerità questo tema, Dean Lewis riconosce che questo dolore è temporaneo e che passerà.

Parlando del brano, Lewis ha affermato: «Be Alright tratta di diverse relazioni, alcune mie e alcune di amici. Ho preso piccole parti di ogni esperienza e le ho combinate in una sola canzone. Per le persone preoccupate per me perché la canzone è triste, fidatevi, sto bene… la canzone parla di speranza e di sapere che alla fine ogni cosa si risolverà, se circondati delle persone giuste.»

«Penso che molte persone siano nelle loro stanze a scrivere canzoni, pensando che queste non siano abbastanza buone oppure chiedendosi perché la tua voce non somiglia alle altre. – chiosa Dean – Ma in realtà le cose che pensi siano punti di debolezza sono punti di forza. È quello che ti rende unico e, dopo un po’, ti dà la sicurezza.»