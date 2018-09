[CS] Virginia Raffaele arriva sul NOVE dal 12 settembre alle 21:25 con la sua prima serie tv. Quattro donne (Gregoria Barberio Bonanni, Susanna, Saveria Foschi Volante e Giorgiamaura) di età, città e classi sociali diverse viaggiano in auto verso una meta apparentemente chiara. Niente sembra accomunarle, ma con lo scorrere dei chilometri la lente d’ingrandimento mette a fuoco le personalità, e chiarisce il tema comune: la fuga dalla solitudine.

Durante il loro viaggio le protagoniste si accorgono che l’obiettivo da raggiungere non era quello previsto: l’unica valida ricerca era quella di loro stesse. Tutto in 24 ore: da un’alba all’altra le quattro donne, grazie ad altrettanti speciali compagni di viaggio, capovolgono i loro punti di vista e si scontrano con la realtà, realizzando che, forse, la strada intrapresa finora era quella sbagliata.

Come quando fuori piove è un racconto on the road che scorre su due livelli: uno comico, in un crescendo di situazioni surreali, dialoghi a contrasto ed equivoci apparentemente insormontabili, e l’altro introspettivo: il viaggio verso la ricerca di ciò che conta nella vita di ciascuno. Con la capacità di riconoscere di aver sbagliato strada, e il coraggio di fare inversione.

La serie tv (6 appuntamenti da 60 minuti) è prodotta da ITV Movie e Ballandi Multimedia per Discovery Italia, scritto da Virginia Raffaele, Giovanni Todescan, Daniele Prato, Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo. La regia è di Fabio Mollo. Il programma sarà disponibile anche su Dplay (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play).