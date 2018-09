Doppio appuntamento su Canale 5 con la musica di Laura Pausini

In arrivo su Canale 5 un doppio appuntamento con la musica di Laura Pausini, protagonista di un nuovo tour mondiale con cui girerà i continenti nei prossimi mesi. La prima data da segnare è mercoledì 12 settembre, alle 21.20, Canale 5 trasmette in anteprima il videoclip de La soluzione, il singolo in rotazione radiofonica dal 7 settembre.

Il video è in bilico tra realtà e sogno e vede alla regia Gaetano Morbioli alla regia per raccontare la delicatezza misteriosa della nascita di una farfalla.

La première del video introduce al grande evento tv in prima serata sempre sull’ammiraglia Mediaset: va, infatti, in onda sabato 22 settembre Laura Pausini Circo Massimo, il concerto-evento con cui la cantante italiana ha inaugurato la tournée lo scorso luglio al Circo Massimo di Roma.

Intanto, Laura è reduce dal successo delle prime date live italiane e si prepara a esibirsi nei palazzetti più importanti d’Europa.