[CS] Martedì 11 settembre alle ore 21.10 su Real Time (Canale 31), l’atteso gran finale del Festival Show con il meglio della serata conclusiva di Piazza Unità d’Italia a Trieste.

Protagonisti del best of sono Benji & Fede, Chiara Galiazzo, Emma Muscat, Il Volo, Shade, The Kolors e Thomas, accompagnati dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e il corpo di ballo guidato da Etienne Jean Marie.

Real Time, media partner dell’evento per il terzo anno consecutivo, ha raccontato tutti i momenti più emozionanti delle tappe della kermesse musicale itinerante che ha avuto come protagonisti i più importanti artisti del panorama musicale italiano.

Protagoniste della 19a edizione di Festival Show 2018 sette piazze del Nord Est, da Vicenza a Caorle, da Jesolo Lido a Bibione fino a Lignano Sabbiadoro e Mestre.

Rivedere gli artisti e rivivere i momenti più emozionanti dell’evento musicale estivo è possibile anche su dplay.com (scarica la App su App Store o Google Play o vai sul sito www.dplay.com).