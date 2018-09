Si intitola Vita ce n’è il nuovo album di Eros Ramazzotti, la cui pubblicazione è stata annunciata per Polydor il 23 novembre. Al disco seguirà un tour mondiale (Radiorama / Vertigo), al via il 17 febbraio 2019 da Monaco che toccherà le arene dei cinque continenti.

A dare queste news è stato lo stesso artista italiano attraverso i suoi canali social. Non solo: grazie alla collaborazione con Facebook Italia, Ramazzotti è il primo artista nel nostro paese ad aver utilizzato la nuova funzione della piattaforma denominata video Premiere.

Affezionato alle innovazioni digital, Eros ha fatto di più, scegliendo Spotify come canale in esclusiva per la presale mondiale del Vita ce n’è World Tour. Tutti fan riceveranno una mail con un link dedicato, dal quale accedere all’acquisto dei biglietti.

Le prevendite generali sono invece attive fa giovedì 13 settembre.

Dalla sera del 10 settembre è possibile presalvare il disco su Spotify e preordinarlo nelle versioni standard, deluxe, doppio vinile (anche in versione colorata in esclusiva su Amazon) e cofanetto.

Il nuovo album di Eros Ramazzotti uscirà in tutto il mondo in lingua italiana e in lingua spagnola per il mercato latino. Pronti alla nuova musica do Eros Ramazzotti?