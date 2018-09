[CS] Saranno Gerry Scotti e le botole di Caduta Libera! a inaugurare, domenica 9 settembre, alle 18.45, la stagione del preserale di Canale 5. Giunto alla settima edizione, il game show, prodotto da Endemol Shine Italy, quest’anno festeggerà il traguardo delle 600 puntate.

Torna quindi, nello Studio 20 di Cologno Monzese, con una ancora più colorata e moderna, la gara sulle botole tra campione e sfidanti, con le diaboliche botole sempre pronte ad aprirsi e a inghiottire chi risponderà in maniera errata alle domande e perderà le sfide.

In questa nuova edizione, ai tre giochi introdotti lo scorso anno, Parole al buio, Parole mimetizzate e Parole arcane – che possono sostituire la prima domanda all’inizio di una sfida tra il campione sulla botola centrale e l’avversario scelto -, si aggiungerà un nuovo gioco: Superclassifica.

Campione e avversario dovranno classificare, nel giusto ordine, dal più alto al più basso, 7 elementi. Se sarà lo sfidante a dare per primo la classifica giusta, porterà via un jolly al campione, se sarà il campione, lo sfidante verrà inghiottito dalla botola.

Come sempre, alla fine di ogni puntata, il concorrente che riuscirà a rimanere imbattuto sulla botola centrale diventerà campione e, oltre ad aggiudicarsi il diritto di tornare nella puntata successiva, affronterà il gioco finale de I dieci passi: 3 minuti a disposizione per rispondere a 10 domande e cercare di aggiudicarsi fino a 500.000 euro.

Nella prima puntata, sulla botola centrale tornerà Andrea Quercia, il controllore del traffico aereo laureatosi campione durante l’ultima puntata della scorsa edizione, superando anche il gioco finale de “I dieci passi”.

Per partecipare ai casting del programma si può chiamare lo 02.89919828 o scrivere a castingcadutalibera@mediaset.it. Ma per salire sulle botole bisognerà rispettare alcuni requisiti: avere meno di 55 anni, pesare meno di 100 chili, non soffrire di cuore o mal di schiena e, nel caso delle signore, lasciare a casa i tacchi alti.