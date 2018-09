[CS] Domenica 9 settembre, dalle ore 14.05 su Canale 5, Barbara Palombelli riapre le porte del tribunale di Forum con uno speciale pomeridiano in diretta intitolato “Genitori e figli”.

L’argomento di stretta e delicata attualità sarà declinato attraverso tre diverse cause giudiziarie. La prima – decisa dal giudice Maria Giovanna Ruo – affronterà il tema della responsabilità dei genitori e/o delle comunità quando un ragazzo disagiato diventa maggiorenne, riportando nell’aula del foro più famoso del piccolo schermo una situazione analoga al caso di Pamela Mastropietro che tanto ha scosso gli animi della nostra società.

La seconda – decisa da Melita Cavallo (ex presidente del Tribunale dei minorenni di Roma) – racconterà invece quello della libertà di determinazione autonoma del sesso. La terza – decisa dal giudice Annamaria Bernardini de Pace – coinvolgerà un genitore minorenne.

In uno studio rinnovato, con Barbara Palombelli ci saranno come al solito Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Sofia Odescalchi ed Edoardo Donnamaria, oltre ai giornalisti Claudio Giambene, Giulia Lea Giorgi, Elena Testi e molti ospiti pronti a commentare i dibattimenti.

Anche in questa nuova stagione Forum è al passo coi tempi trattando cause nate da storie di vita quotidiana, scaturite sia da divergenze sentimentali che da questioni patrimoniali, ma anche dai nuovi temi della vita moderna, sia in ambito pubblico e sociale sia in ambito familiare, risolti secondo l’arbitrato previsto dal Codice di Procedura Civile.

Ad esaminare le cause dei contendenti una rosa di giudici di assoluto prestigio composta da Francesco Foti, Nino Marazzita, Maria Giovanna Ruo e Simona Napolitani che potrebbe presto arricchirsi di nuove personalità di spicco della giurisprudenza italiana.

L’appuntamento con la prima puntata della 34esima edizione di Forum è invece per lunedì 10 settembre 2018, alle ore 11.00, su Canale 5 e alle ore 14.00 su Retequattro con Lo Sportello di Forum.