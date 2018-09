Ciao Marco…

Tutto lo staff di Groove It vuole dare un ultimo saluto a Marco Mangelli, un grande Artista e carissimo amico. Profondamente commossi ci uniamo al dolore della famiglia, nel ricordo e nel rimpianto della persona speciale che era.

Marco è un Artista che ha contribuito a rendere speciali moltissimi brani editi da Groove It compreso l’ultimo album In The Balance dei Banfi & Bazzari Band.

È con gioia che ricordiamo quei momenti passati insieme in sala di registrazione e nei concerti. Le note del suo Basso e la sua musica rimarranno sempre con noi. Grazie Marco.