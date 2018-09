‘B come Sabato’: dal 15 settembre su Rai2 e Radio2 con Delogu e Corsi

Al via il 15 settembre su Rai2 e Radio2 alle 13:30, B come Sabato, il nuovo programma condotto da Andrea Delogu e Gabriele Corsi con Marco Mazzocchi e la partecipazione di Gigi & Ross.

In diretta dalla sede RAI di Napoli, ogni sabato, l’inedita coppia di conduttori ci accompagnerà in un pomeriggio leggero e divertente, con il pretesto di raccontare i luoghi e gli incontri del campionato di calcio di serie B, ma anche l’anticipo di Serie A delle 15.00, alcuni incontri delle altre Serie e tante altre discipline sportive, dalle più popolari alle più inesplorate.

In studio, a seguire i match giocati tra le 13:30 e le 17.00, ospiti del mondo dell’intrattenimento, della musica e del giornalismo, supportati dal prezioso commento tecnico di Marco Mazzocchi. Ma non si parlerà solo di calcio.

Tutte le settimane Andrea e Gabriele riceveranno in studio i Campioni d’Italia delle tante discipline sportive, a volte poco conosciute, praticate nel nostro paese con passione ed energia. Una maniera scanzonata e divertente per esaltare la parte gioiosa dello sport, che prima di tutto è un momento di incontro sia per chi lo pratica, che per coloro che ne sono spettatori.

La versione radiofonica di B come Sabato si avvarrà della conduzione di Angela Rafanelli e Mauro Casciari che arricchiranno il simulcast di Radio2 con i loro commenti. La regia televisiva del programma è di Cristiano D’Alisera, una produzione Rai2.