Alessio Bernabei: «Ecco chi sono ora, ‘Senza Filtri’» VIDEO INTERVISTA

Piedi ben saldi a terra e voglia di fare musica, Alessio Bernabei non teme di ripartire musicalmente raccontandosi Senza Filtri. Questo il titolo del nuovo album (Warner Music) del giovane artista che esce venerdì 7 settembre, con sei tracce che mostrano un musicista cresciuto, composto, a fuoco. E onesto.

Perché per parlare con serenità di un percorso che è partito dal vertice (e in gruppo) per poi rallentare e ingranare di nuovo in solitaria di onestà e lucidità scevra degli offuscamenti da riflettori.

«Avevo l’esigenza di scrivere qualcosa che mi rappresentasse al meglio – ci racconta Alessio quando lo incontriamo a Milano – per questo motivo nel 2017 non sono uscito con un album.

Nei mesi sono riuscito a scrivere per riscoprire me stesso e fare una ricerca musicale più definita. Credo di essere riuscito a descrivere chi sono in questo momento della mia carriera. Senza Filtri è un album breve, ma conciso su quello che voglio raccontare ora.»

In questo percorso, la ricerca è stata in più direzioni: «Ho cercato di trovare compromesso tra la ricerca di me e il confronto con altre culture. Mi sono aperto anche a livello musicale ascoltando nuovi generi e insieme tornando al punk rock da cui provengo.»

La cosa fondamentale è amare quello che si fa per far sì che il pubblico possa cogliere quello che sei.

Radici e nuovi orizzonti, quindi, fanno da struttura a sei brani che sono stati anticipati dal singolo estivo Ti ricordi di me?, il pezzo, a detta di Alessio, «forse più autobiografico, quello che mi descrive anche per quello che ero nel passato senza rimpianti.» A un settimana dall’album è, poi, arrivata la traccia Messi e Ronaldo, che «prende i numeri uno di uno sport come metafora di due innamorati», in un confronto tra pratica e sentimento.

Ma come suona Senza Filtri? «C’è dell’elettronica ma meno EDM e con più riferimenti Anni Ottanta o Novanta oppure, come in Ti ricordo di me? strizza l’occhio al Rap, alla Trap, all’Hip Hop e all’Indie di adesso.Tutto l’album è nato a Milano e la location ha avuto un certo impatto: questa città ha cambiato un po’ le mie prospettive e, forse, ha tolto certe insicurezze.»

E nel caso in cui vi chiediate se Bernabei è soddisfatto, ecco la sua risposta: «Un artista non è mai soddisfatto al 100 per cento. Per adesso va bene così: questo è un primo episodio che ne introdurrà altri. Si è sempre in lotta con se stessi.»

In questa sfida costante, la dimensione live è un momento dal forte peso specifico, vissuto con quell’onestà di cui al primo paragrafo: «Pensiamo ai club per l’inverno, magari location piccole ma piene. Vivo tutto con filosofia, riprendendomi le tappe che forse in passato ho bruciato.»

Il bilancio finale è un pensiero che vola ai fan: «Quello che mi rimane di bello di tutta l’avventura e lo zoccolo duro dei fan, che ci sono fin dall’inizio, anche quando magari ci sono state canzoni meno forti. Alcune fan erano bambine agli inizi e ora sono maggiorenni. Apprezzo il fatto che mi seguano non perché possa essere di moda ma perché amano me, come artista e persona.» Scopri di più dalla nostra video intervista.

Alessio Bernabei, Senza Filtri: tracklist e date instore

Prodotto da Alessandro Gemelli, Senza Filtri vede la presenza tra gli autori di Danti, Raige, Davide Simonetta, Massimiliano Pelan e lo stesso Gemelli. Ecco la tracklist:

Ti ricordi di me? Non ti preoccupare Messi e Ronaldo La ca**o di fine del mondo Come dici tu Avanti un altro

A partire dal 7 settembre, Bernabei incontra i fan in occasione di un tour instore nelle principali città italiane; queste le date in calendario: