Malika Ayane: in radio il singolo ‘Sogni tra i capelli’, album dal 21 settembre

Arriva in tutte le radio e digital download venerdì 7 settembre Sogni tra i capelli (Sugar), singolo di Malika Ayane che anticipa la pubblicazione dell’album di inediti Domino in uscita il 21 settembre. “È un gioiellino che ho scritto nel mese di maggio a Londra con Helen Boulding e Nikolaj Bloch dopo una notte passata in albergo con un’idea che mi ronzava in testa – racconta Malika – Con la luce dell’alba si è concretizzato il tema e sono corsa in studio a trasformarla in canzone.

L’abbiamo registrata usando come strumenti cardine una chitarra, le nostre voci e una sega, che sembra uno strumento da pazzi ma riesce a raggiungere dei suoni e delle tensioni di rara bellezza. È stato straordinario riuscire a concretizzare quel senso di sospensione che pochi attimi del giorno sanno rendere eterni. In studio coi Jazzanova, la chitarra e la sega si sono trasformate in drum machine, basso e synth mantenendo la intatta la magia, così come il senso di leggerezza”.

La Ayane partirà il 6 novembre con il suo nuovo tour 2018, uno show originale che prevede doppie date in ogni città nei club e nei teatri. Su TicketOne e nelle prevendite abituali, sono disponibili i biglietti (singoli e pacchetti speciali teatro + club) per tutti gli appuntamenti.