Loredana Bertè: dal 28 settembre il nuovo album ‘LiBertè’ TRACKLIST

Si intitola LiBertè il nuovo album di Loredana Bertè, in uscita venerdì 28 settembre per Warner Music. Protagonista dell’estate 2018 grazie a Non ti dico No con i Boomdabash, l’artista si prepara a un attesissimo ritorno discografico con la produzione di Luca Chiaravall.

L’album arriva a tredici anni dal precedente lavoro in studio e vede firme prestigiose come quelle di Ivano Fossati, Maurizio Piccoli e Gaetano Curreri accanto ad autori della nuova generazione quali Fabio Ilacqua e Gerardo Pulli.

In occasione dell’annuncio della data di pubblicazione del disco, ne è stata svelata anche la tracklist:

Intro Liberté Maledetto luna park Babilonia Una donna come me Messaggio dalla luna Anima carbone Tutti in Paradiso Davvero Gira ancora Non ti dico No Outro

Dopo l’uscita del disco, Loredana Bertè sarà in tour nei più importanti teatri italiani.