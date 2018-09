[CS] Since You Left Me è il nuovo singolo di Chiara Grispo, che segna il suo attesissimo ritorno sulla scena musicale. Un progetto interamente seguito e realizzato da Marco Sissa, già produttore di numerosi successi italiani degli ultimi tempi (Rovazzi, Benji & Fede, Roshelle, etc.).

Since You Left Me parla di una giovane ragazza che descrive in modo ironico la sua ormai terminata relazione, facendo capire sotto le righe che non ha bisogno di uomo per stare bene. Infatti la canzone, nonostante parli della fine di un amore, trasmette una sensazione di freschezza e di libertà.

Dopo essere stata New Music Friday in Italia, arriva una versione polacca esclusiva di Since You Left Me in collaborazione con il cantante polacco Michal Szczygiel, molto amato dai giovani come anche per Chiara in Italia, entrambi con un percorso in un talent show alle spalle (Michal a The Voice Poland 8 e Chiara ad Amici 15).