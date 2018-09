X Factor 12: la vera novità sono Benji & Fede alla conduzione del Daily

Partono giovedì 6 settembre in prima serata su Sky Uno gli appuntamenti con le Selezioni di X Factor 12, visibili anche in chiaro il venerdì sera su TV8. Il talent show vede in giuria Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento (quest’ultima, viste le recenti vicende che la vedono coinvolta, sarà sostituita nella fase dei Live) e si conferma alla conduzione Alessandro Cattelan.

Oltre al cambio di direzione artistica (debutta Simone Ferrari) e una puntata in più prevista ai Live, la vera news dalla prima conferenza stampa per l’edizione 2018 è quella di Benji & Fede alla conduzione di X Factor Daily. Il duo che conta migliaia di fan in tutta Italia esordisce sulla rete Sky con la striscia quotidiana al via il 19 ottobre per raccontare la preparazione dei concorrenti ai Live.

Come in una sorta di “diario di bordo”, i due artisti accompagnano il pubblico nel dietro le quinte dello show accompagnando i talenti in gara fino alla Finale. Oltre che in studio e durante il lavoro, questa volta anche i momenti di svago vengono spiati dalle telecamere e dagli stessi Benji & Fede.

#XF12: il calendario tv

Ecco, per preparaci al meglio, gli appuntamenti tv di X Factor 12: