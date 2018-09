Il tempo passa ma il cattivo gusto non muore mai! Enzo Miccio e Carla Gozzi, dopo la pausa estiva, tornano per rimediare ai peccati di stile con le nuove puntate di Ma Come Ti Vesti?! in onda a partire da mercoledì 5 settembre alle ore 21.10 su Real Time (canale 31).

Come da tradizione, in ogni puntata del programma più longevo e amato del canale la richiesta di aiuto parte da familiari, parenti e amici.

Enzo e Carla si voteranno completamente alla missione di rivoluzionare il look dei concorrenti che sembrano aver dichiarato guerra allo stile.

Per rinnovare il guardaroba delle fortunate ragazze, i paladini del buongusto partiranno con l’eliminazione dai loro armadi di tutti i capi non adatti.

Dopo aver studiato nuovi outfit che possano valorizzarle e renderle più fashion, il passo successivo è quello dello shopping insieme agli esperti di stile: proprio a partire da questa fase le concorrenti avranno la possibilità di mettere in pratica i consigli ricevuti.

Dai capelli al trucco, passando agli abiti adatti in ogni occasione, al termine della trasformazione le partecipanti sfileranno davanti a tutti coloro che prima le avevano criticate.