Laura Pausini: dal 7 settembre in radio il singolo ‘La soluzione’

Nuovo singolo per Laura Pausini: da venerdì 7 settembre arriva in radio La soluzione, estratto da Fatti Sentire, album uscito per Atlantic/Warner Music che ha debuttato nella top ten delle classifiche mondiali. Così l’artista introduce la ballad: “È una canzone immediata che racconta un percorso, l’abbandono di un passato fatto di inquietudini, la ricerca di nuovi confini da attraversare, portando con sé ciò che vale la pena salvare.

È la canzone d’amore che mi rappresenta di più di questo disco. La mia soluzione è l’amore, così come la musica, è una cosa che per me non cambia e non cambierà mai.”

Intanto, Laura riparte live da Milano con il Fatti sentire – Worldwide Tour 2018 dopo le due date evento al Circo Massimo. Ecco il calendario aggiornato: