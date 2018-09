Gianni Morandi: annunciato a sorpresa un live gratuito in Sardegna

Gianni Morandi non si ferma proprio mai. Dopo il successo del d’amore d’autore Tour, l’artista aggiunge, a sorpresa, un nuovo live in Sardegna dove è impegnato con le riprese della seconda stagione de L’isola di Pietro. L’appuntamento è a Carloforte sabato 22 settembre alle ore 21 (ingresso libero).

“Le giornate a Carloforte sono sempre splendide. – ha dichiarato Morandi – Abbiamo creato un rapporto speciale con i cittadini dell’isola e mi è parso naturale cantare in un concerto insieme a loro. Qui in Sardegna l’accoglienza è molto calorosa, ma è sempre piuttosto complicato riuscire ad arrivare con gli allestimenti degli show in tour.

Per questo, visto che siamo qui e visto il clima di straordinaria complicità con gli abitanti dell’isola, ho pensato che potesse essere gradita l’idea di una serata insieme.”

Per questa speciale occasione, in continuità con i collegamenti speciali predisposti per le tradizionali giornate del Girotonno, l’isola sarà collegata con linee di traghetto aggiuntive: sia durane la giornata si dopo lo show .