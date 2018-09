«Il primo album è stato un po’ un esperimento, mi sono detto “vediamo un po’ che cosa succede”. Siamo partiti dalle fondamenta ora costruiamo la casa.» Con queste parole Alvaro Soler inizia a raccontare il suo nuovo album, Mar De Colores, in uscita venerdì 7 settembre per Universal Music. Garbato e dal sorriso contagioso, lo spagnolo che ha dominato le chart italiane anche in questa estate 2018 dimostra di essere ben altro che l’artista da un tormentone e via.

Nel progetto discografico che segue Eterno Agosto, infatti, Soler mantiene una linea ben riconoscibile ma approfondisce certi colori – giusto per citare il titolo – che ne rendono le tracce più piene e mature.

Uscire dalla zona ombrellone? È l’obiettivo del musicista che ama far divertire con la sua arte ma ogni tanto anche far riflettere. Perché è lì che nasce la vera condivisione.

Le canzoni scorrono tra estate e autunno, tra La Cintura e Ella, tra Yo Contigo y Tu Conmigo e la commovente Nino Perdido: «È una delle mie preferite, nata insieme nel testo e nella melodia. Avevo queste parole in mente mentre facevo gli accordi, suonava tutto perfetto.» Guarda la nostra video intervista per scoprire di più sul nuovo album di Alvaro Soler.

Alvaro Soler, Mar De Colores: tracklist, instore e live

Questa la tracklist completa di Mar De Colores:

La cintura Histerico Te Quiero Lento Ella Puebla Au Au Au Fuego feat. Nico Santos Veneno Bonita No Te Vayas Nino Perdido Yo Contigo Tu Conmigo La Cintura remix featuring Flo Rida & Tini

Alvaro incontrerà i fan italiani per presentare ad autografare il suo nuovo album durante tre esclusivi appuntamenti instore:

15 settembre – Napoli, la Feltrinelli Libri e Musica Stazione Garibaldi (Piazza Giuseppe Garibaldi, ore 18:00)

16 settembre – Milano , Mondadori Megastore (via Marghera 28, ore 17:30)

, Mondadori Megastore (via Marghera 28, ore 17:30) 17 settembre – Roma, Discoteca Laziale (Via Giovanni Giolitti 263, ore 18:00).

Quando vengo definito one hit man mi chiedo: ma quante canzoni ancora devo scrivere per togliermi questa etichetta?

E dopo il doppio sold-out nel 2017 al Fabrique di Milano, Soler torna in Italia, il 9 maggio 2019 per la prima volta al Mediolanum Forum di Milano. I biglietti sono in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation dalle ore 10 di mercoledì 5 settembre; su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10 di giovedì 6 settembre.