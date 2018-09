Forte del successo estivo, Temptation Island torna in una nuova, inedita, versione Vip: durante un periodo di tre settimane, trascorse in due differenti villaggi, sei coppie famose metteranno alla prova i loro sentimenti. Lo sfondo è il resort sardo Relais Is Morus che vedrà ricorrersi riflessioni e tentazioni di volti noti a confronto con 23 affascinanti donne e uomini single.

Ad attendere i vip al falò sarà Simona Ventura, chiamata a raccogliere le reazioni a caldo del gruppo dopo la visione dei filmati. Sarà la stessa a Simona a rivolgere alle coppie la domanda finale: “Volete tornare a casa con la persona con cui sei arrivato/ arrivata?”

Le sei coppie vip

Ecco chi cono i famosi di Temptation Island Vip:

Valeria Marini con il fidanzato imprenditore Patrick Baldassarri

con il fidanzato imprenditore Patrick Baldassarri Stefano Bettarini e la stilista Nicoletta Larini

e la stilista Nicoletta Larini Andrea Zenga , figlio d’arte, e la compagna Alessandra Sgolastra

, figlio d’arte, e la compagna Alessandra Sgolastra l’ex tronista Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi

e Giordano Mazzocchi Fabio Esposito (manager di Coconuda) e Marcella Esposito

(manager di Coconuda) e Marcella Esposito Sossio Aruta, volto del trono over di Uomini e Donne, con Ursula Bennardo.

Ad ascoltare le loro paure, i loro timori, saranno: Laura Bragato; Barbara Fumagalli; Laura Cremaschi; Erjona Suvemani; Emma Dalla Benetta; Ausra Belekaite; Federica Ciocci; lSara Melucci; Carla Cinciripi; Martina Dattola; Elena Berlato; Davide Rossi; Ivan Gonzales; Francesco Chiofalo; Giorgio Alfieri; Pierpaolo Pretelli; Nicolò Raniolo; Nicolò Ferrari; Andrea Cerioli; Andrea Tacconi; Artur Dainese; Guido Cicogna e Antonio Braucci.

Credits Simona Ventura: stylist: Nicolo’ Cerioni, total look Marco Bologna. Scarpe Le Silla; make up artist: Ornella Riverditi; hair staylist: Yuri Cavorsi per Coppola@aldocoppolatheagency.