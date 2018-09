Arriva sul grande schermo solo l’8, 9 e 10 ottobre nelle sale italiane Imagine, il film prodotto e diretto da John Lennon e Yoko Ono, restaurato e rimasterizzato agli Abbey Road Studios in Dolby Atmos. L’uscita al cinema (Nexo Digital) è l’occasione per tutti i fan dei Beatles per riscoprire l’opera, in un collage cinematografico di colori, suoni, sogni e realtà.

L’innovativo film musicale presenta un trattamento visivo diverso per ogni canzone, seguendo John e Yoko durante le sessioni di registrazione di Imagine e con 15 minuti di contenuti inediti.

Negli stessi giorni di uscita nelle sale, inoltre, Universal Music celebra l’apice della carriera solista di Lennon con Imagine – The Ultimate Collection, un box set di sei dischi con 140 storiche tracce, remixate e rimasterizzate con l’autorizzazione di Yoko Ono Lennon.

In uscita mondiale il 9 ottobre 2018, anche il libro Imagine John Yoko (320 pagine e oltre 1000 illustrazioni, edizione italiana L’ippocampo) curato dalla stessa Yoko Ono, che racconta la genesi, l’evoluzione e i retroscena del leggendario album attraverso i dialoghi di John, Yoko e i ricordi di chi c’era.

La chicca per farci correre in libreria dopo il cinema? L’80% del materiale è inedito.