Why Don’t We: fuori il nuovo album della teen band ‘8 Letters’

Venerdì 31 agosto, gli Why Don’t We hanno pubblicato il loro attesissimo album di debutto, 8 Letters (Warner Music). Anticipato da tre singoli di successo – Hooked, Talk e, più recentemente, dalla titletrack -, il progetto ha già registrato nel complesso oltre 43 milioni di stream su Spotify e i video contano 38 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Dopo l’EP di debutto Only The Beginning e il successivo Something Different, è stato l’EP della scorsa estate, Why Don’t We Just. L’album ha raggiunto il N°1 della “Pop Albums” chart di iTunes, facendo letteralmente esplodere la band.

Lo scorso settembre, per festeggiare il primo compleanno della band, Daniel Seavey, Zach Herron, Corbyn Besson, Jonah Marais e Jack Avery hanno pubblicato l’EP Invitation. In breve, il lavoro è diventatoun successo ancora più ampio.

Nel 2017 si sono esibiti all’ iHeartRadio Jingle Ball Tour, inclusa la tappa di New York al Madison Square Garden, dove hanno condiviso il palco con Taylor Swift, Ed Sheeran, Camilla Cabello e altri. Nel 2018 la band ha chiuso due tour nordamericani, e sono stati in Europa, oltre che in Italia dove il 7 giugno hanno tenuto un concerto sold out ai Magazzini Generali. Ora sono impegnati in Asia e Australia.