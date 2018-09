‘Tiki Taka’: dal 3 settembre la nuova stagione con la new entry Wanda Nara

[CS] Lunedì 3 settembre, alle ore 23.25 su Italia 1 in seconda serata al via la sesta edizione di Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco. Il talk show sportivo negli anni si è confermato, sia in termini di ascolto sia di influence, come il più seguito e chiacchierato in Italia ed è ormai un punto di riferimento per tutti gli appassionati di calcio e non solo.

Prodotto dalla testata SportMediaset, diretta da Alberto Brandi, avrà come confermatissimo padrone di casa l’istrionico Pierluigi Pardo e sarà arricchito quest’anno dalla presenza in studio di Wanda Nara, moglie e procuratrice del capitano dell’Inter Mauro Icardi, al suo esordio televisivo in Italia come opinionista sportiva.

Ospiti fissi anche Giampiero Mughini e Ciccio Graziani. Ma, come sempre, il salotto di Tiki Taka si aprirà non solo a protagonisti del mondo del calcio: anche tifosi vip e giornalisti non sportivi prenderanno parte al dibattito sul weekend di Serie A che, a partire dalla 4ª giornata (15-16-17 settembre) si chiuderà con il monday night, il posticipo del lunedì sera i cui highlights saranno trasmessi in chiaro da Tiki Taka poco dopo il triplice fischio.