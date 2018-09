Subsonica: dal 7 settembre il singolo ‘Bottiglie rotte’ che anticipa l’album ‘8’

Disponibile in pre-save su Spotify e in pre-order su iTunes, il nuovo singolo dei Subsonica Bottiglie Rotte arriva in radio e digitale venerdì 7 settembre. Il brano di Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio, anticipa 8 (Sony Music), disco manifesto con la band torna insieme dopo quattro anni per un nuovo album di inediti, in uscita in fisico e in digitale venerdì 12 ottobre.

Quando Andy Warhol, nella seconda metà degli anni ‘60, profetizzò “nel futuro tutti avranno diritto a 15 minuti di celebrità”, probabilmente non immaginava una quotidianità nella quale esercitare il “protagonismo” h24.

Forse sarebbe rimasto affascinato dall’universo sensoriale di esternazioni e autoscatti che ci vede quotidianamente tutti in vetrina. Chissà se avrebbe apprezzato un mondo nel quale a nessuno interessa più il ruolo di semplice spettatore, in cui i titoli vengono consumati al posto delle notizie, dove i segni vengono utilizzati svuotati del loro significato storico.

In un mondo di star h24 pronte a mettersi in mostra sulla glassa dell’indifferenza, i giovani protagonisti di questa canzone domandano, tra cocci di bottiglie, “chiedimi come stai”. Ma anche, con cinica lucidità: “chiedimi o no che fa lo stesso”.

“Raccontiamo come sempre quello che vediamo – così i Subsonica su Bottiglie Rotte – senza filtri o giudizi morali. Guardandoci intorno con l’ambizione di coinvolgere tutti, il più possibile, nella “lettura” delle cose del nostro tempo. Anche e soprattutto ballando”. Per la serata di giovedì 6 settembre i Subsonica dal loro studio di Torino sui Navigli di Milano (Alzaia Naviglio Grande, 40) promettono un’anteprima speciale per importanti novità.