[CS] Lunedì 3 settembre, alle ore 17.10 su Canale 5, ricomincia Pomeriggio Cinque, il programma Videonews condotto da Barbara D’Urso. Il contenitore pomeridiano della rete diretta da Giancarlo Scheri festeggia i 10 anni di messa in onda: la prima puntata, infatti, venne trasmessa il 1° settembre 2008.

Pomeriggio Cinque, che quest’anno propone un accurato e moderno restyling grafico, ricomincia a intrattenere il pubblico con il suo mix di approfondimenti e dibattiti su cronaca, politica, attualità, spettacolo e gossip.

Dopo ben 1858 puntate, migliaia di ospiti e una consolidata leadership assoluta nella sua fascia d’ascolto, Barbara D’Urso – in conduzione sin dall’esordio del programma – riapre il suo salotto pomeridiano con tante altre novità e ospiti in studio e in collegamento.

Rimane attivo, infine, il numero di telefono 334.6697108 al quale, tramite Whatsapp, è possibile inviare storie e segnalazioni alla redazione di Pomeriggio Cinque.