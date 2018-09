Francesca Inaudi è la protagonista del primo docu-film del ciclo Illuminate, dedicato a Margherita Hack, in onda domenica 2 settembre alle 20.30 su Rai3. A guidare il racconto del primo docu-film, diretto da Emanuele Imbucci, è l‘attrice Francesca Inaudi che, attraverso un escamotage narrativo e facendosi interprete del punto di vista di una ragazza giovane come lei si immerge in una ricerca attenta e curiosa sulle tracce della personalità di Margherita Hack.

La Inaudi si muove attraverso i luoghi più significativi della vita e della carriera della scienziata incontrandone anche amici e colleghi. Tra questi intervengono Eda Gjergo, una giovane astrofisica che fin dalla sua adolescenza ha vissuto con Margherita Hack e il marito, Piero Angela, Patrizio Roversi, l’astronoma Marica Branchesi, i biografi Fabio Pagan e Federico Taddia.

E ancora: il suo primo alunno e astrofisico Pierluigi Sevelli, Riccardo Illy, sindaco di Trieste negli anni ’90 e testimone degli sforzi imprenditoriali di Margherita e l’attrice Marina Giulia Cavalli, che arricchiscono il racconto con aneddoti e aspetti della sua vita inediti, talvolta inaspettati.