Ainé: fuori il singolo ‘Ormai’ che anticipa l’album di debutto ‘Niente di me’

[CS] Ainé, cantautore tra i più interessanti della nuova scena R’n’b italiana, arriva in radio con il singolo Ormai. Il brano, disponibile da venerdì 31 agosto per la programmazione radiofonica, anticipa Niente di me, il primo album dell’autore e polistrumentista in uscita questo autunno per Virgin Records (Universal Music Italia).

Ormai è il frutto delle esperienze di questi ultimi anni e rappresenta un grande passo avanti nella crescita di questo 26enne romano. La produzione ha un approccio contemporaneo mantenendo comunque una fortissima affinità con alcuni elementi delle produzioni più tradizionali.

La direzione è quella del pop che si fonde con il soul e l’R’n’B, senza tralasciare influenze rock. Ormai è un primo assaggio sonoro di un album dalle molte sfaccettature di genere. Il singolo è stato interamente scritto e composto dall’artista romano ed è prodotto dal duo Alessandro Donadei ed Emanuele Triglia.

CHI È AINÉ

La passione per la musica e la determinazione personale hanno portato Ainé a frequentare, tra le altre, l’Accademia di Musica a Roma e la prestigiosa Venice Voice Academy di Los Angeles. Le esperienze vissute negli ultimi due anni hanno influenzato significativamente la sua crescita artistica.

La permanenza al Berklee College of Music di Boston, dove ha frequentato (grazie ad una borsa di studio assegnatagli come unico cantante proveniente dall’Europa) un corso di live performance, show in location come il Medimex e la possibilità di aprire concerti ad artisti del calibro di Robert Glasper al Locus Festival, hanno contribuito all’evoluzione sonora e performativa del cantautore.

Il 1 settembre Ainé prende parte all’Home Festival di Treviso insieme ad artisti italiani ed internazionali del calibro di Alt-J, The Prodigy, Caparezza e Ermal Meta per poi proseguire con date live in giro per l’Italia.