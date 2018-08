Uomini e Donne: dal 10 settembre torna il talk guidato da Maria De Filippi

Lunedì 10 settembre parte su su Canale 5 la ventitreesima edizione del talk pomeridiano condotto da Maria De Filippi Uomini e Donne. Al centro i sentimenti e le emozioni dei protagonisti in cerca dell’anima gemella, passando il tempo a dialogare, divertirsi e ballare.

Il programma tiene incollato al teleschermo un pubblico sempre fedele che premia quotidianamente lo show della De Filippi come leader indiscusso nella sua fascia d’ascolto.

Confermate le due tipologie di trono:

, dove i giovani protagonisti si mettono alla prova per trovare il grande amore, l’amore della vita; Over, che facilita nelle relazioni le persone adulte dandogli l’opportunità di fare nuove e divertenti amicizie con cui frequentarsi anche fuori dallo studio tv e spesso innamorarsi.

Riconfermati alcuni dei volti più amati e già conosciuti al grande pubblico come gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, ma, sono tante le novità che via via scopriremo.

Uomini e Donne è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Caporedattore Over Lucia Chiorrini, caporedattore trono Classico Raffaella Mennoia. In regia Laura Basile e Paolo Carcano.