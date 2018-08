Quattro grandi donne italiane e altrettanti docu-film per raccontarle. Francesca Inaudi, Valentina Bellè, Caterina Guzzanti e Carolina Crescentini sono le protagoniste di Illuminate, ciclo di appuntamenti tv in onda dal 2 settembre ogni domenica alle 20.30 su Rai3 (produzione Anele in collaborazione con Rai Cinema).

Tra narrazione cinematografica, documenti d’archivio e testimonianze illustri i quattro docu-film regalano il ritratto di Margherita Hack, Palma Bucarelli, Rita Levi Montalcini e Krizia. Scienza, Politica, Medicina e Moda i mondi in cui queste italiane hanno raggiunto traguardi riconosciuti in tutto il mondo.

“‘La memoria anche delle donne più importanti purtroppo tende a scomparire e le vicende di donne che hanno fatto la storia del paese tendono a essere dimenticate’. Credo che questa frase che ci ha detto Dacia Maraini all’interno della sua testimonianza nel docu-film su Palma Bucarelli, racchiuda bene il senso di questo progetto – racconta la produttrice Gloria Giorgianni –.

È sempre più importante poter raccontare esempi positivi al femminile che hanno lasciato un segno significativo nella nostra storia, non solo perché non si smetta di ricordare ma anche affinché questa memoria possa tracciare una direzione per il futuro”.

A guidare questi racconti sono quattro attrici italiane, narratrici e interpreti del punto di vista delle nuove generazioni: Francesca Inaudi (Margherita Hack), Valentina Bellè (Palma Bucarelli), Caterina Guzzanti (Rita Levi Montalcini) e Carolina Crescentini (Krizia).

Tra i testimoni illustri del mondo della politica, della scienza, dell’editoria, dell’arte e dello spettacolo che hanno dato il loro prezioso contributo al racconto di queste grandi protagoniste del Novecento: Piero Angela, Dacia Maraini, Romano Prodi, Milena Gabanelli, Dante Ferretti, Inge Feltrinelli, Giovanni Gastel, Giusy Ferré, Matteo Marzotto, Philippe Daverio, Carolina Rosi, Patrizio Roversi, Lina Sotis, Marica Branchesi e molti altri.