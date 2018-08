Ghali: attesa per il primo tour, al via in ottobre DATE & INFO BIGLIETTI

L’enfant prodige della trap italiana, Ghali, parte con il suo primo, vero, tour, al via il 18 ottobre da Mantova. L’artista si prepara, così, a girare l’Italia con il suo ritorno dal vivo in occasione di dodici appuntamenti live prodotti e organizzati da Live Nation.

Il talento di Ghali supera i confini del rap grazie a un immaginario potente con cui si è ritagliato un posto unico sulla scena contemporanea.I concerti nelle più importanti arene indoor del Ghali tour rappresentano, quindi, il primo vero momento di incontro tra una superstar e il suo pubblico.

Ecco il calendario live:

OTTOBRE

18 ottobre – Mantova , Palabam (DATA ZERO)

, Palabam (DATA ZERO) 20 ottobre – Torino , Pala Alpitour

, Pala Alpitour 25 ottobre – Firenze , Mandela Forum

, Mandela Forum 26 ottobre – Genova , RDS Stadium

, RDS Stadium 27 ottobre – Bologna , Unipol Arena

, Unipol Arena 29 ottobre – Milano, Mediolanum Forum

NOVEMBRE

2 novembre – Padova , Kioene Arena

, Kioene Arena 3 novembre – Ancona , Pala Prometeo

, Pala Prometeo 4 novembre – Bari , Pala Florio

, Pala Florio 8 novembre – Napoli , Palapartenope

, Palapartenope 10 novembre – Acireale , Pal’Art Hotel

, Pal’Art Hotel 13 novembre – Roma, PalaLottomatica

I biglietti sono disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati (per la data zero, dalle ore 11:00 di venerdì 31 agosto 2018). L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.