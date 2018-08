Si rinnova la collaborazione tra Jack Daniel’s e l’Home Festival di Treviso: in occasione della nona edizione del più importante festival musicale italiano dal 29 agosto al 2 settembre l’experience Jack @ Home è più ricca che mai. Aperta a tutti i visitatori del Festival, l’area brandizzata è riconoscibile dal maestoso truck e dal Jack Daniel’s Stage, palco con un cartellone ricco di tanti nuovi nomi della scena indie italiana. On stage, infatti, si leggono i nomi di The Andrè, Sem&Sténn, Damien McFly, Altre di B, Santii, Belize, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari e Manitoba.

Non manca un’area relax attrezzata con giochi in cui vivere la 360°video experience, viaggio virtuale nella Distilleria di Lynchburg (Tennessee), la più antica registrata negli USA e attiva da oltre 150 anni. In linea con l’impegno per sensibilizzare al consumo responsabile e di qualità, sono attivi treni specialidalla stazione di Treviso a quella di Venezia Mestre (con tappa a Mogliano Veneto).

Jack Daniel’s e Home Festival, con il contributo di Trenitalia, hanno predisposto infatti due corse regionali straordinarie gratuite – una per la notte tra venerdì 31 agosto e sabato 1 settembre, e una per la notte tra sabato 1 e domenica 2 settembre – con partenza alle ore 03.15.

Ognuna ha capienza di 700 posti a sedere per un massimo di 1000 posti complessivi. Per raggiungere la stazione centrale di Treviso è disponibile una navetta shuttle diretta dall’area del Festival (prevista dalle ore 00.30 ogni 30 minuti).

Inoltre, Jack Daniel’s conferma il presidio dei punti di approvvigionamento e di ricarica di acqua potabile, distribuita gratuitamente a tutti i visitatori nelle apposite water station. Infine, all’interno dell’Hotel BHR Best Western Treviso (casa-base del Festival) è poi presente un’area dedicata a Jack Daniel’s Tennessee Honey con elementi di design che richiamano il suo stile.