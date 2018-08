La violence wave dei 23.7 continua nel nuovo singolo ‘Brucomela’ VIDEO

Giovani, anzi di più, e con due singoli all’attivo, i 23.7 hanno lanciato la loro terza traccia, Brucomela (non lasciatevi ingannare dal titolo: nulla di “infantile” nella produzione del collettivo). Accompagnato dal videoclip, anche il nuovo il pezzo dei leccesi Welo, Symon e Ankhay non ha mancato di attirare le attenzioni dell’ambiente urban per la sua proposta.

Tra estetica e comunicazione d’impatto, i 23.7 tracciano quella che loro stessi chiamano violence wave, un’urgenza espressiva fatta di iconografia e musica. Il video, diretto da Mattia Rubino e Giorgio Gabe, ribadisce le suggestioni contemporanee dei tre giovanissimi.