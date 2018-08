I Thegiornalisti hanno svelato via social copertina e tracklist del nuovo album di inediti, Love, la cui pubblicazione per Carosello Records è attesa per il 21 settembre. Sono undici le tracce che compongono il progetto, la cui cover è firmata da Alessandro Degli Angioli; ecco i titoli:

Overture Zero stare sereno New York Una casa al mare Controllo Love Milano Roma L’ultimo giorno della terra Questa nostra stupida canzone d’amore Felicità puttana Dr. House

Dal 21 ottobre poi i Thegiornalisti saranno live nei palazzetti con il Love Tour 2018, che con quattro mesi di anticipo ha già registrato una lunga serie di sold out. Queste le date aggiornate:

19 ottobre – Vigevano , Arena (data zero)

, Arena (data zero) 21 ottobre – Torino , PalaAlpitour

, PalaAlpitour 23 ottobre – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

(BO), Unipol Arena 24 ottobre – Firenze , Nelson Mandela Forum SOLD OUT

, Nelson Mandela Forum SOLD OUT 27 ottobre – Roma , PalaLottomatica SOLD OUT

, PalaLottomatica SOLD OUT 28 ottobre – Roma , PalaLottomatica SOLD OUT

, PalaLottomatica SOLD OUT 31 ottobre – Bari , Palaflorio SOLD OUT

, Palaflorio SOLD OUT 2 novembre – Bari , Palaflorio SOLD OUT

, Palaflorio SOLD OUT 3 novembre – Napoli , Palapartenope

, Palapartenope 8 novembre – Genova , RDS Stadium

, RDS Stadium 10 novembre – Padova , Kioene Arena SOLD OUT

, Kioene Arena SOLD OUT 11 novembre – Montichiari (BS), PalaGeorge

(BS), PalaGeorge 18 novembre – Milano , Mediolanum Forum SOLD OUT

, Mediolanum Forum SOLD OUT 19 novembre – Milano , Mediolanum Forum

, Mediolanum Forum 21 novembre – Roma, PalaLottomatica SOLD OUT

Il tour è organizzato da Vivo Concerti. I biglietti sono disponibili su TicketOne. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.