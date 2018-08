Arriva in tv, venerdì 31 agosto in prima serata su Canale 5, lo speciale evento Lucio!, realizzato da Ron in omaggio a Lucio Dalla. Artisti, amici e colleghi, si sono ritrovati sul palco per celebrare il grande artista bolognese che nel 2018 avrebbe compiuto 75 anni. Con la regia di Roberto Cenci e la conduzione di Michelle Hunziker, lo show ha preso forma al Teatro Romano di Verona.

«Un’opportunità meravigliosa di poter cantare per Lucio insieme a tanti amici e grandi artisti, non solo musicisti – racconta Ron – […] Uno spettacolo di musica e di racconti, all’insegna della leggerezza, proprio come era Lucio». Questi gli ospiti sul palco: Gaetano Curreri, Luca Carboni, Fiorella Mannoia, Massimo Ranieri, Ornella Vanoni, Federico Zampaglione, Serena Autieri, Alice, Annalisa, Mario Biondi, Giovanni Caccamo, Gigi D’Alessio, Giusy Ferreri, Noemi, Paola Turci, Gino Paoli e Roberto Vecchioni.

L’evento, prodotto da F&P Group in collaborazione con Festival della Bellezza, segue l’omonima raccolta di Ron, cge contiene anche l’inedito sanremese Almeno Pensami, registrati in presa diretta da Ron (voce e chitarra acustica), per far rivivere la poetica e l’anima musicale di Lucio Dalla. Il progetto è stato supportato anche dagli eredi dell’artista e dalla Fondazione Lucio Dalla.