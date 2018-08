Arriva in radio e digitale venerdì 31 agosto Noi casomai, inedito dei Tiromancino che anticipa il progetto Fino a qui, in uscita il 28 settembre su etichetta Sony Music Italy. «Noi Casomai – racconta Federico Zampaglione – è una canzone dedicata alla mia ragazza Giglia e a tutte quelle donne, che entrando in punta di piedi… ma con coraggio nella vita di un uomo, sono riuscite a riportare luce e gioia. Questo brano è un ritorno alle nostre atmosfere più emotive ed intime degli inizi».

Accompagna il singolo il videoclip ufficiale, presentato in anteprima assoluta sabato 1 settembre alle Giornate degli Autori alla 75° Mostra del Cinema di Venezia. Zampaglione si esibirà anche live con una performance presso la Villa degli Autori del Lido di Venezia.

Noi casomai è firmato da Federico Zampaglione con Luigi Sarto, Remo Elia e Luca Sala e fa parte della raccolta Fino a qui (questa la tracklist) già in pre-order su iTunes e pre-add su Apple Music. L’album è prenotabile anche su Amazon in versione CD e versione DOPPIO VINILE.

Chi acquista l’album su iTunes ha come instant gratification il nuovo singolo e le inedite versioni diDue Destini con Alessandra Amoroso e Imparare dal vento con Luca Carboni.