Da mercoledì 29 agosto alle 21.15 su Sky Atlantic (e disponibile su Sky On Demand) va in onda la quarta stagione di The Affair, serie tv che fa ritrovare i suoi protagonisti alle prese con nuove relazioni. Noah (Dominic West) e Alison (Ruth Wilson) non sono mai stati così lontani mentre le vite di Helen (Maura Tierney) e Cole (Joshua Jackson) stanno per essere nuovamente sconvolte: riusciranno a costruirsi una nuova vita e a lasciarsi il passato definitivamente alle spalle?

Oltre ai quattro storici protagonisti, nel cast della quarta stagione arrivano Sanaa Lathan nei panni di Jenelle, la dura direttrice della scuola dove insegna Noah, e Ramon Rodriguez che interpreta Ben, un veterano della Marina ora impiegato dal VHA nonché nuovo compagno di Alison.

E ancora Russell Hornsby nei panni dell’ex marito di Jenelle, Carl Gatewood, Christopher Meyer, che interpreta Anton Gatewood, uno studente di Noah figlio di Jenelle, Amy Irving nella parte della misteriosa scultrice Nan Perino e Phoebe Tonkin (nei panni della sua protetta Daphne.

ANTICIPAZIONI TRAMA THE AFFAIR 4

Noah ed Helen si sono trasferiti a Los Angeles: per seguire Vic (Omar Metwally), infatti, Helen si è trasferita in California e Noah, per poter stare vicino ai figli, li ha seguiti. La collaborazione tra i due però non è tutto rose e fiori e vi sono evidenti problemi di organizzazione.

Il rapporto tra Helen e Noah è un rapporto che risucchia energia a entrambi, ma d’altronde, con il loro passato, non potrebbe essere altrimenti. A ciò si aggiunge poi la gelosia di Noah nei confronti di Vic, che è aitante, più giovane di lui, di successo e ora anche ricco.

Quanto a Cole e Alison, quest’ultima ha trovato un nuovo amore: un ex marine di nome Ben (Ramon Rodriguez) che lavora nel suo stesso ospedale. Cole, invece, se la deve vedere con le gelosie di Luisa, la sua compagna che non sopporta per niente il riavvicinamento di Alison a lui e a sua figlia.