Delta V: in radio il nuovo singolo ‘Domeniche di agosto’, album in uscita

[COMUNICATO STAMPA] I Delta V tornano alla musica, e lo fanno con un singolo, Domeniche di agosto, prima tappa del viaggio che li porterà a pubblicare un album di inediti, da festeggiare come un ritorno a casa, o meglio, una casa da cui ripartire per Carlo, Flavio e Marti, la nuova cantante del gruppo.

“Siamo stati fermi per tanto tempo, ci siamo allontanati centinaia di chilometri da dove vivevamo, abbiamo conosciuto chi ci ha fatto ritornare. Niente sarà come prima ma ogni cosa potrebbe continuare meglio, un passo alla volta, che in fin dei conti si può anche stare in silenzio dieci anni. Basta che poi siano cose per cui è valsa la pena”.

Dopo aver pubblicato all’inizio dell’estate il brano Il cielo che cambia colore, come un regalo dedicato a tutti quelli che li hanno aspettati in questi anni accompagnandolo con un videoclip girato dal regista Lorenzo D’Orazio in una fabbrica – “fra meccanica ed elettronica abbiamo ritrovato i nostri meccanismi” – i Delta V sono in radio dal 24 agosto con il primo singolo ufficiale

Domeniche di agosto arriva alla fine dell’estate, la vera fine dell’anno, quella in cui si ritorna al quotidiano dopo una stagione che dura sempre troppo poco: “Non importa quanti anni tu abbia, con chi tu l’abbia trascorsa o dove. Come un luogo che non ha tempo, uno spazio che non ha confini, l’estate accelera o rallenta le nostre vite.

E lo fa consapevolmente, fregandosene della nostra felicità. Quando le luci e i pensieri di quei momenti diventano settembre senza che possiamo fare nulla per fermarli”. Il singolo anticipa l’uscita del nuovo album per Sony Music Italia.