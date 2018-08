Riki: bagno di folla in Argentina per un successo che vola lontano VIDEO

Dopo un periodo (breve) di vacanza, Riki è volato oltreoceano, in Argentina, per promuovere il recente singolo Dolor De Cabeza con i CNCO. In Sudamerica il giovane cantante è stato accolto da un bagno di folla, con fan ad aspettarlo fuori dall’albergo e in casa discografica dove Riccardo è stato l’atteso protagonista di un meet & great. Ecco il video con le immagini più belle.

“Non mi sarei mai immaginato un’accoglienza così calorosa qui. – ammette Riki – Fan che mi aspettano fuori l’hotel per cantare con me non solo Dolor de Cabeza ma anche le mie canzoni italiane. Sono davvero felice”. In effetti, il successo arride al cantante fin dall’altra parte dell’equatore, dove Dolor de Cabeza (dall’album Live & Summer Mania) è stato primo in classifica in Cile, Argentina e Perù.

Anche a migliaia di chilometri dall’Italia, dunque, la Riki Mania ha contagiato il pubblico e alla fan argentine il giovane ha già fatto una promessa: quella di tradurre presto in spagnolo alcune altre delle sue canzoni più celebri in Italia.