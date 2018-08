Arriva in radio venerdì 31 agosto Ciao Cuore, primo brano dall’omonimo nuovo progetto discografico di Riccardo Sinigallia in uscita per Sugar il 14 settembre. Il singolo rappresenta a pieno il mondo musicale del nuovo album, che si pone in bilico tra realtà e immaginazione.

“Questa canzone è un invito ad aprire le braccia, la bocca, le orecchie, i polmoni – racconta Sinigallia – a mettere in connessione il proprio respiro con tutto quello che ci circonda e vivere lealmente e pienamente il momento. Non è facile.”.

Riccardo Sinigallia presenterà Ciao Cuore dal vivo con un nuovo tour al via all’inizio del 2019 (produzione Massimo Levantini per Just Me Levarco). Ecco le prime due date (biglietti in prevendita via TicketOne):