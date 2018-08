[COMUNICATO STAMPA] Dopo il grande successo di Boom!, Max Giusti torna con un avvincente game show sulle identità misteriose: Chi ti conosce?.

Empatia, intuito, memoria e spirito d’osservazione giocano un ruolo fondamentale in questo format originale, completamente made in Italy e firmato da NonPanic per Discovery Italia, che debutterà il 27 agosto sul Nove e andrà in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:20. Un vero e proprio show che vedrà Max Giusti abile mattatore tra insoliti personaggi e prove divertenti.

In studio una coppia di concorrenti avrà davanti a sé un protagonista di puntata e 7 personaggi sconosciuti. Per aggiudicarsi il montepremi in palio di € 100.000, la coppia dovrà indovinare le relazioni che intercorrono tra il protagonista e ognuno dei conoscenti, interrogandoli e sottoponendoli a brevi test.

Ci saranno, per esempio, il fidanzato, la sorella, l’autista, una collega di lavoro, il massaggiatore, l’insegnante d’inglese… Il montepremi sarà direttamente proporzionale al numero degli abbinamenti corretti (1 relazione €5.000, 2 relazioni €10.000, e così via…).

Ma, attenzione, tra i 7 conoscenti c’è un intruso che va scoperto ed eliminato prima di passare alla fase finale del gioco, “Rischia o Dimezza”.

I concorrenti, infatti, dopo aver deciso “chi è chi”, per portare a casa il montepremi accumulato, dovranno rispondere esattamente a 5 domande su 5, riguardanti la vita del protagonista di puntata.