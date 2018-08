Niccolò Agliardi: in attesa della raccolta, il nuovo inedito è ‘Johnny’

È in tutte le radio, in streaming e digital download Johnny, nuovo singolo di Niccolò Agliardi e primo estratto dall’antologia Resto, in uscita venerdì 14 settembre. Il brano è fra gli inediti del progetto e nasce da una lunga e preziosa chiacchierata con Gino Pacifico, mentre la produzione è a cura di Tommaso & Giacomo Ruggeri e Giordano Colombo. Gli altri due inediti, invece, sono stati prodotti da Corrado Rustici.

Così Agliardi racconta Johnny: «Johnny è il ritratto di un adolescente liberamente ispirato a ciò che recentemente è accaduto nella mia vita. Ho scelto di intraprendere un percorso da genitore affidatario ed è così che, quasi all’improvviso, mi ritrovo nel nuovo ruolo di padre di un ragazzo che ha visto “il mare da tutti le parti ma non il futuro”.

Il mio compito è quello di insegnare a costruirselo appena dopo averlo sognato. In un paese che promette molto ma non sempre mantiene. Johnny è mio figlio, ma potrebbe essere uno dei tantissimi ragazzi italiani che, bombardati da milioni di sollecitazioni digitali, fanno fatica a immaginare per loro un progetto concreto e duraturo. Un mestiere che li gratifichi e che preveda, prima della ricompensa la necessaria fatica per ottenerla.»