In occasione del centenario della sua nascita, va in onda in prima visione assoluta su Sky Arte (canale 120, 400 e 106 di Sky) sabato 25 agosto alle 21.15 il documentario Leonard Bernstein – Le due anime di un genio.

Diretto da Thomas Von Steinaecker, il progetto rende omaggio alla complessità dell’artista attraverso un ritratto dettagliato.

Il film si sofferma sulle opere più tarde per mettere in luce la versatilità del compositore e direttore d’orchestra, consapevole della tensione che separa il successo dalle delusioni e diviso tra la politica del suo tempo e la sua visione liberale.

Ma si ripercorrono anche più grandi successi del Maestro anche attraverso filmati d’epoca, immagini di repertorio, testimonianze di studiosi, giornalisti e artisti e interviste ai tre figli di Leonard (Jamie, Alexander e Nina).

In particolare, intervengono il critico musicale Alex Ross del The New Yorker, il direttore d’orchestra John Mauceri, l’autore Barry Seldes, Mark Horowitz e il librettista Stephen Wadsworth.