‘Top Gear’: maratona su Spike e dal 27 agosto tutte le stagioni storiche

[COMUNICATO STAMPA] Su Spike, il canale di Viacom Italia dedicato ad un pubblico prevalentemente maschile, arriva il più famoso CarShow della Tv. Top Gear è uno dei programmi più longevi del piccolo schermo diventato un cult della BBC per oltre 20 anni che ha raccolto successo e apprezzamenti in tutto il mondo.

Top Gear sarà una delle grandi novità della nuova stagione tv di Spike che inizia a scaldare i motori con un intero weekend dedicato allo show. Sabato 25 e domenica 26 agosto sarà in onda a partire dalle ore 16.00 una lunga maratona di episodi selezionati dalle stagioni n° 13 e 14 su Spike, disponibile sul 49 del digitale terrestre (DTT) e sul 26 di Tivùsat.

Dal 27 agosto, invece, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 16.30 inizierà la programmazione settimanale delle stagioni storiche che hanno contribuito a rendere Top Gear un formato imitato ma inimitabile.

I conduttori Jeremy Clarkson, Richard Hammond, James May, con la partecipazione di The Stig, hanno appassionato milioni gli spettatori di tutto il mondo per la loro capacità di raccontare il mondo delle auto come nessuno aveva mai fatto prima. Unendo abilità di guida, una fervida fantasia e il tipico humor britannico, sono riusciti imprese estreme eseguendo anche interessanti prove comparative tra supercar sportive di primissimo livello come la Ferrari FXX, la Bugatti Veyron o la Lamborghini Murcielago.

Nel corso della stagioni ritroveremo quindi i momenti clou che ne hanno decretato lo straordinario successo come ad esempio il leggendario Power Laps di The Stig, ovvero il giro cronometrato sul circuito di Top Gear UK a bordo della supercar protagonista della puntata.

GLI OSPITI

Non mancherà il momento Star in a Reasonably-Priced Car, traducibile come “Star in un’auto a buon mercato”, che ha visto come ospiti personaggi del motorsport (come i campioni di F1 Michael Schumacher e Mika Hakkinen), così come celebrità dello spettacolo da Tom Cruse a Cameron Diaz o atleti del calibro di Usain Bolt.

L’ospite, dopo una breve intervista incentrata su argomenti legati al mondo delle automobili, è poi chiamato a far segnare il miglior tempo possibile sul circuito di Top Gear a bordo di una semplice utilitaria.