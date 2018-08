A due anni dal debutto con l’album Zanaka, Jain torna con il nuovo disco Souldier, in uscita venerdì 24 agosto insieme al singolo Alright in tutte le radio. Sognatrice coi piedi ben piantati nella realtà contemporanea, l’artista ci accompagna in un nuovo itinerario sentimental-sonoro che incrocia suoni etnici ed elettronici.

Non a caso, «Souldier – racconta la stessa Jain – è stato scritto in viaggio, mentre incrociavo nazioni e culture differenti, che mi hanno decisamente ispirata. Ci tenevo a pubblicarlo al più presto, per fare in modo che mi rappresentasse il più possibile. Dopo aver evidenziato la mia adolescenza e l’influenza congolese in Zanaka, questa volta volevo mostrare qualcosa di più di me stessa.

L’obiettivo era quello di allargare le mie influenze: sia quelle della mia giovinezza, che quelle attuali. Sono una grande fan del flow di Kendrick Lamar, del suono soft di Tito Puente, dell’eleganza di Fairouz e delle melodie di Bob Marley. Partendo dalla musica che amo ho cercato di arrivare ad un suono mio.

Souldier è nato così, con il desiderio di combinare quel che mi piace con argomenti contemporanei e altri senza tempo. Per tutto questo sono stata molto fortunata: ho potuto lavorare con un team di appassionati amanti della musica con una conoscenza musicale enorme, con il mio manager e con il grande musicista Maxim Nucci».

Jain è attesa in tour negli USA e successivamente in Europa, Italia compresa. L’appuntamento per i fan è l’8 dicembre per l’unica data italiana in calendario al Fabrique di Milano. Intanto, godiamoci la sua nuova musica: ecco la tracklist di Souldier: