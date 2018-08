Dopo le tappe di Padova, Torri di Quartesolo, Caorle, Jesolo Lido, Bibione, Lignano Sabbiadoro e Mestre, sabato 1 settembre si terrà l’attesissima finale di Festival Show 2018, per la prima volta nella maestosa Piazza Unità d’Italia a Trieste. Il festival itinerante a ingresso libero si prepara, così, al grande evento di chiusura per il quale sono stati già annunciati come ospiti i ragazzi de Il Volo.

E il cast si arricchisce di nuovi nomi: confermati, infatti, sul palco anche Benji & Fede, Shade, Emma Muscat e Thomas, tutti dalla scuderia Warner Music. «Il cast della finalissima di Festival Show 2018 sarà ancora una volta di altissimo profilo artistico – commenta Mariano Sannito – Oltre alla partecipazione de Il Volo saranno protagonisti della serata tanti idoli del pubblico».

Presenta la conduttrice televisiva e attrice BIANCA GUACCERO, insieme a Paolo Baruzzo, da sempre protagonista del festival itinerante organizzato da Radio Birikina e Radio Bella & Monella. Come sempre, l’ingresso sarà libero e l’evento comincerà alle 20.30.

