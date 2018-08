È stata ufficialmente confermata per l’11 gennaio 2019 la pubblicazione del nuovo album dei Bring Me The Horizon, band che torna con il progetto amo (RCA / Sony). Ad introdurre il disco è la prima traccia in digitale dal titolo Mantra, presentata sulla BBC1 come Hottest record nel programma di Annie Mac.

Scritto e registrato a Los Angeles, amo è così raccontato da Oli Sykes e Jordan Fish: “è un album d’amore che esplora tutti gli aspetti della più forte delle emozioni, sia quelle positive che quelle negative. Il risultato è che abbiamo registrato un lavoro fantastico, molto più sperimentale e vario rispetto ai precedenti.”

La band inglese, forte di oltre 2 milioni di copie vendute finora e sold out in oltre 40 Paesi del mondo, è attesa anche in Italia per il prossimo autunno.

I Bring Me The Horizon infatti arrivano live il 13 novembre al Mediolanum Forum di Assago (MI) (biglietti disponibili su ticketone.it a partire dalle 10 di venerdì 31 agosto).

Che cosa vi aspettate dal nuovo album della band amo?