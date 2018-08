‘Homeland’: tutte le stagioni in chiaro sul canale 20 da domenica 26 agosto

Homeland, una delle serie tv più amate degli ultimi anni e diventata in breve un cult del piccolo schermo, arriva in chiaro sul canale 20. La rete targata Mediaset, infatti, manda in onda tutte le stagioni – dalla prima alla quinta – in prima serata a partire da domenica 26 agosto.

Considerata da buona parte del pubblico la migliore serie televisiva del decennio, porta sul piccolo schermo un totale di 60 episodi senza interruzioni che promettono di conquistare anche il pubblico del canale tematico free diretto da Marco Costa.

Lo spy-drama Showtime si basa sul serial israeliano Hatufim e vanta nel cast nomi hollywodiani come quelli di Claire Danes (Carrie Mathison), Damian Lewis (Nicholas Brody), Mandy Patinkin (Saul Berenson), Morena Baccarin (Jessica Brody), F. Murray Abraham (Dar Adal), Rupert Friend (Peter Quinn).

INCIPIT

Il sergente dei Marine Nicholas Brody, scomparso in azione nella Guerra d’Iraq, viene liberato dopo otto anni di prigionia. Una volta tornato a casa, l’intera nazione lo elegge immediatamente ad eroe di guerra. Solo l’analista della CIA Carrie Mathison nutre dei dubbi. Ha già sbagliato l’11 settembre. Non può ripetere l’errore. Brody infatti…