Al via il 22 agosto, ogni mercoledì alle 21.15 su Cielo (DTT 26, Sky 126, TivùSat 19) il ciclo Monster Night con alcuni dei film più inquietanti del cinema. La rassegna – fino al 3 ottobre – si apre con Hydra – L’isola del mistero diretto da Andrew Prendergast, in prima visione tv mentre il 29 agosto va in scena Killing bees – Api assassine diretto da Michael Karenn.

Ecco la programmazione completa di Monster Night:

22 agosto – Hydra – L’isola del mistero (2009) di Andrew Prendergast 1ª visione tv

(2009) di Andrew Prendergast 1ª visione tv 29 agosto – Killing bees – Api assassine (2008) di Michael Karenn 1ª visione tv

(2008) di Michael Karenn 1ª visione tv 5 settembre – Alligator X (2011) di Amir Valinia

(2011) di Amir Valinia 12 settembre – Terrore dal sottosuolo (2010) di Steven R. Monroe 1ª visione tv

(2010) di Steven R. Monroe 1ª visione tv 19 settembre – Big ass spider! (2013) di Mike Mendez

(2013) di Mike Mendez 26 settembre – Piranha 3D (2010) di Alexandre Aja

(2010) di Alexandre Aja 3 ottobre – Terrordactyl (2016) di Don Bitters III, Geoff Reisner

Cielo è il canale in chiaro di Sky, lanciato in Italia nel dicembre 2009 sul digitale terrestre al canale 26, e visibile anche sulla piattaforma Sky al canale 126 e su TivùSat al canale 19.