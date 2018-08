Battiti Live: il 23 agosto su Italia 1 il concerto di Melfi CAST COMPLETO

Giovedì 23 agosto, in prima serata su Italia 1, va in onda la quarta puntata di Battiti Live, la kermesse musicale che invade le piazze più belle di Puglia e Basilicata. Questa settimana, il festival arriva nella località lucana di Melfi. Conducono Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

Sul palco si esibiscono, tra gli altri, Luca Carboni, Irama, Annalisa, Benji e Fede, Einar, Briga, Alessio Bernabei, Vegas Jones, Jake La Furia, Bianca Atzei. Special guest della serata Cristiano Malgioglio che, dopo una carriera da autore per le maggiori voci della musica del Belpaese, è entrato anche nell’airplay radiofonico. Torna anche a Melfi, infine, l’esplosivo dj-set live di Gabry Ponte.

La manifestazione più calda e attesa dell’estate del Sud Italia è sempre più attiva anche sui social. L’hashtag ufficiale per commentare in diretta le puntate su Twitter è #BattitiLive; in più, in piazza, c’è la giovanissima webstar Mariasole Pollio– centinaia di migliaia di followers in rete e già qualche esperienza da attrice in tv – alla quale è affidato il compito di dare voce al pubblico presente sotto il palco.

I prossimi appuntamenti televisivi con Battiti Live, nella prima serata di Italia 1, è il 30 agosto dal Molo S. Nicola a Bari.